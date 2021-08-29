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Вслед за Макгеевым: Защитник Петров не сможет помочь сборной России из-за травмы

Вместо него на сбор национальной команды прибудет игрок "Зенита" Алексей Сутормин.

29 августа, 08:28
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Защитник сборной России по футболу Сергей Петров получил травму в ходе подготовки к матчам отбора ЧМ-2022 и покинул расположение команды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сборной.

"Во время вчерашней тренировки Сергей Петров получил травму правой голени. По результатам проведённого осмотра и дополнительного обследования было выявлено повреждение мышц голени, которое не позволит полноценно готовиться к предстоящим играм", — отметил старший врач национальной команды Владимир Хайтин.

Вместо него в расположение сборной России прибудет футболист "Зенита" Алексей Сутормин. Петров же продолжит лечение в условиях "Краснодара".

Вместо Магкеева в сборную России по футболу вызвали Чистякова

Вместо Магкеева в сборную России по футболу вызвали Чистякова

Ранее Лайф сообщал, что из-за полученной травмы расположение команды покинул Станислав Магкеев. Вместо него на сбор приехал Дмитрий Чистяков из "Зенита".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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