Вслед за Макгеевым: Защитник Петров не сможет помочь сборной России из-за травмы
Вместо него на сбор национальной команды прибудет игрок "Зенита" Алексей Сутормин.
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Защитник сборной России по футболу Сергей Петров получил травму в ходе подготовки к матчам отбора ЧМ-2022 и покинул расположение команды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сборной.
"Во время вчерашней тренировки Сергей Петров получил травму правой голени. По результатам проведённого осмотра и дополнительного обследования было выявлено повреждение мышц голени, которое не позволит полноценно готовиться к предстоящим играм", — отметил старший врач национальной команды Владимир Хайтин.
Вместо него в расположение сборной России прибудет футболист "Зенита" Алексей Сутормин. Петров же продолжит лечение в условиях "Краснодара".
Ранее Лайф сообщал, что из-за полученной травмы расположение команды покинул Станислав Магкеев. Вместо него на сбор приехал Дмитрий Чистяков из "Зенита".
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