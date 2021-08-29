Защитник сборной России по футболу Сергей Петров получил травму в ходе подготовки к матчам отбора ЧМ-2022 и покинул расположение команды. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сборной.

"Во время вчерашней тренировки Сергей Петров получил травму правой голени. По результатам проведённого осмотра и дополнительного обследования было выявлено повреждение мышц голени, которое не позволит полноценно готовиться к предстоящим играм", — отметил старший врач национальной команды Владимир Хайтин.

Вместо него в расположение сборной России прибудет футболист "Зенита" Алексей Сутормин. Петров же продолжит лечение в условиях "Краснодара".