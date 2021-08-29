В Якутии выпал первый снег в конце лета
Ночью столбики термометров опускались до минусовых значений, однако уже днём воздух прогрелся почти до 20 градусов.
В Якутии выпал снег. Видео © Соцсети
Неожиданным образом обернулись для жителей Якутии последние дни лета. На севере республики в конце августа выпал снег.
Местные жители делятся видеороликами непогоды в соцсетях. На кадрах видно, что дорогу сильно замело, а видимость очень плохая. Отмечается, что видео снято в Усть-Янском улусе. Ранее синоптики прогнозировали в некоторых районах республики ночные заморозки до –2 градусов. При этом уже днём воздух в регионе прогрелся до +18 градусов.
Стоит отметить, что в этом году погода удивляет жителей отдалённых уголков России не в первый раз. Так, например, в конце июля снег выпал на трассе "Колыма" в Магаданской области, а на Чукотку в начале августа вовсе обрушилась метель.