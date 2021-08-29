Ночью столбики термометров опускались до минусовых значений, однако уже днём воздух прогрелся почти до 20 градусов.

Местные жители делятся видеороликами непогоды в соцсетях. На кадрах видно, что дорогу сильно замело, а видимость очень плохая. Отмечается, что видео снято в Усть-Янском улусе. Ранее синоптики прогнозировали в некоторых районах республики ночные заморозки до –2 градусов. При этом уже днём воздух в регионе прогрелся до +18 градусов.