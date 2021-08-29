Правительство одобрило расширение границ ТОР "Забайкалье" и "Снежинск"

Председатель кабинета министров Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ территорий опережающего развития (ТОР) в Забайкалье и Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Решение поможет создать благоприятные условия для реализации новых инвестиционных проектов. В частности, в ТОР "Забайкалье" в ближайшие годы будет построен тепличный комплекс, а также появится предприятие по выращиванию зерновых культур — пшеницы, рапса, льна", — говорится в сообщении.

Там подчеркнули, что это позволит привлечь крупные частные инвестиции и создать больше двух сотен рабочих мест. В ТОР "Снежинск" также планируется открыть пять новых проектов, которые привлекут 2,9 миллиарда рублей и создадут более 350 рабочих мест. В частности, речь идёт о промышленных предприятиях. В пресс-службе добавили, что подобные решения должны стимулировать различные отрасли экономики, тем самым улучшая благосостояние жителей регионов.