Международный фестиваль по дронрейсингу Rostec Drone Festival в Москве. Видео © LIFE

"Это самое крупное событие сегодня в офлайн-полётах по дронам в мире. Мы находимся на ВДНХ, это невероятной красоты место, где сегодня построена вот такая шикарнейшая конструкция — 42 пилота из разных абсолютно стран, ребята борются за миллион рублей", — рассказал президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Трудовые резервы" Илья Галаев.

По его словам, на площадке впервые в мире проходит новый командный зачёт по типу "Формулы-1", когда участники "гоняют" целый час, заезжают на пит-стопы, меняют аккумуляторы, остужают моторы и снова вылетают — и так непрерывно в течение часа, для выявления лучшей команды. Галаев добавил, что это "уникальнейшее абсолютно событие, потому что никто в мире больше такого никогда не делал".

"Я уже два года занимаюсь дронрейсингом, и да, я чемпион Болгарии. Здесь есть много иностранных пилотов, которые летают очень быстро и у них очень много опыта", — поделился участник фестиваля Дмитрий Штерев.