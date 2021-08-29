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"Спорт будущего": В Москве прошёл международный фестиваль по дронрейсингу

В России фестиваль проводится в четвёртый раз, главный приз состязаний — один миллион рублей.

29 августа, 18:35

Международный фестиваль по дронрейсингу Rostec Drone Festival в Москве. Видео © LIFE

"Это самое крупное событие сегодня в офлайн-полётах по дронам в мире. Мы находимся на ВДНХ, это невероятной красоты место, где сегодня построена вот такая шикарнейшая конструкция — 42 пилота из разных абсолютно стран, ребята борются за миллион рублей", рассказал президент Всероссийского физкультурно-спортивного общества "Трудовые резервы" Илья Галаев.

Гоночный беспилотник впервые прокатился по трассе

Гоночный беспилотник впервые прокатился по трассе

По его словам, на площадке впервые в мире проходит новый командный зачёт по типу "Формулы-1", когда участники "гоняют" целый час, заезжают на пит-стопы, меняют аккумуляторы, остужают моторы и снова вылетают — и так непрерывно в течение часа, для выявления лучшей команды. Галаев добавил, что это "уникальнейшее абсолютно событие, потому что никто в мире больше такого никогда не делал".

"Я уже два года занимаюсь дронрейсингом, и да, я чемпион Болгарии. Здесь есть много иностранных пилотов, которые летают очень быстро и у них очень много опыта", — поделился участник фестиваля Дмитрий Штерев.

В соревновании участвуют не только парни — участница фестиваля Мария Старостина рассказала, что занимается дронрейсингом уже почти три года, имеет свои проекты и умеет программировать дроны. О гонках девушка узнала в 2019 году, когда фестиваль проходил в парке Горького. Тогда она увлеклась этим спортом, начала собирать свои гоночные квадрокоптеры. Старостина прошла через три этапа — сначала она наблюдала, затем была в жюри, а сейчас выступила сама и даже заняла третье место. "Я не знаю, как такое бывает", — призналась участница.

Назад в будущее. Для чего в России сделали летающее такси

Назад в будущее. Для чего в России сделали летающее такси

Ранее Лайф подробнее рассказал о дронрейсинге — самом масштабном мероприятии, которое неформально называют чемпионатом мира для владельцев квадрокоптеров, World Drone Prix. Оно проводится с 2015 года.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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