НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

На Украине написали Байдену письмо с требованием остановить "Северный поток – 2"

Политики и общественники из Незалежной хотят, чтобы американский лидер защитил их страну и всю Европу.

29 августа, 18:25
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

Ряд бывших и действующих украинских политиков, а также общественных деятелей обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить российский проект "Северный поток – 2".

"Мы призываем вас изменить курс и послать президенту [РФ Владимиру] Путину чёткий сигнал, полный решимости, что Америка стоит на стороне Украины и всего мирового сообщества демократий", — говорится в письме, опубликованном на сайте Атлантического совета*.

Авторы послания напомнили, что глава Белого дома якобы ранее обещал "быть жёстким по отношению к России" и "сделать всё, чтобы остановить газопровод". Поэтому, как полагают авторы документа, администрация Соединённых Штатов "обязана изменить позицию", чтобы защитить Украину и Европу.

В США призвали Киев перестать добиваться санкций по "Северному потоку – 2"

В США призвали Киев перестать добиваться санкций по "Северному потоку – 2"

Напомним, "Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Газопровод завершён на 99%. Укладка труб в водах Дании закончена, остался участок в водах Германии, завершить который планируется до 12 сентября.

* Организация, признанная нежелательной в России по решению Министерства юстиции РФ.

В "Газпроме" оценили степень завершённости проекта "Северный поток – 2"

В "Газпроме" оценили степень завершённости проекта "Северный поток – 2"

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Более 21 тысячи человек эвакуировали из Кабула через авиабазу США Рамштайн в ФРГ

сегодня в 17:01

В "Газпроме" оценили степень завершённости проекта "Северный поток – 2"

27 августа, 14:27

Турция поддержала идею создать в Кабуле зону безопасности под эгидой ООН

сегодня в 18:18

Число погибших в крупном ДТП на Ставрополье увеличилось до шести человек

сегодня в 18:27

Байден встретился с семьями погибших при теракте в Кабуле солдат

сегодня в 18:10

Новости партнеров

Layer 1