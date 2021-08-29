На Украине написали Байдену письмо с требованием остановить "Северный поток – 2"

Ряд бывших и действующих украинских политиков, а также общественных деятелей обратился к президенту США Джо Байдену с просьбой остановить российский проект "Северный поток – 2".

"Мы призываем вас изменить курс и послать президенту [РФ Владимиру] Путину чёткий сигнал, полный решимости, что Америка стоит на стороне Украины и всего мирового сообщества демократий", — говорится в письме, опубликованном на сайте Атлантического совета*.

Авторы послания напомнили, что глава Белого дома якобы ранее обещал "быть жёстким по отношению к России" и "сделать всё, чтобы остановить газопровод". Поэтому, как полагают авторы документа, администрация Соединённых Штатов "обязана изменить позицию", чтобы защитить Украину и Европу.