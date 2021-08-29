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Скончался актёр и телеведущий Алексей Лагутин

Администрация Одинцовского округа выразила соболезнование родным, близким, друзьям и коллегам, всем, кто знал и любил артиста.

29 августа, 18:04
<p>Фото © VK /<a href="https://vk.com/id12968414?z=photo12968414_457243895/wall12968414_1414" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Алексей Лагутин</a></p>

Фото © VK / Алексей Лагутин

На 51-м году жизни скончался актёр и телеведущий Алексей Лагутин, известный многим по сериалу "Мир! Дружба! Жвачка! — 2". Он умер в результате тяжёлой болезни, сообщается на сайте Одинцовского округа Московской области.

"К любому делу Алексей Лагутин подходил творчески, превращая его в запоминающееся событие, которое дарит людям тепло и радость", отметили в опубликованном некрологе.

Лагутин работал на телеканале "Одинцово", был ведущим "Бесед у окна", "МузАнтракта", передач "Хочу в телевизор" и "ПРОчтение". Также он работал в Рязанском областном ТЮЗе и петербургском театре "Комедианты".

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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