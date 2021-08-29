На 51-м году жизни скончался актёр и телеведущий Алексей Лагутин, известный многим по сериалу "Мир! Дружба! Жвачка! — 2". Он умер в результате тяжёлой болезни, сообщается на сайте Одинцовского округа Московской области.

"К любому делу Алексей Лагутин подходил творчески, превращая его в запоминающееся событие, которое дарит людям тепло и радость", — отметили в опубликованном некрологе.

Лагутин работал на телеканале "Одинцово", был ведущим "Бесед у окна", "МузАнтракта", передач "Хочу в телевизор" и "ПРОчтение". Также он работал в Рязанском областном ТЮЗе и петербургском театре "Комедианты".