Сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший сообщил, что, покидая захваченный "Талибаном"* Афганистан, американцы оставили там военное оборудование на $85 миллиардов.

For perspective… $85,000,000,000 worth of military being left to Taliban Terrorists means that each and every man, woman, and child in American contributed about $265 to their terrorist cause assuming +/-320 mil citizens.

Well done Democrats! pic.twitter.com/fXefvP5cNH — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 29, 2021

"На будущее... Вооружение стоимостью $85 миллиардов, оставленное талибам, означает, что каждый американец — мужчина, женщина, ребёнок — внёс вклад в их террористическое дело примерно по $265, исходя из того, что в США проживает около 320 миллионов человек. Круто сработано, демократы!" — написал в Twitter Трамп-младший и прикрепил к посту таблицу Счётной палаты США, в которой указано количество конкретного вооружения и оборудования.

Согласно этой таблице, американцы оставят в Афганистане 22 174 армейских внедорожника Humvee, 634 бронетранспортёра М1117, 155 автомобилей МххPro с усиленной противоминной защитой, 169 бронетранспортёров М113, 42 тысячи пикапов и бронеавтомобилей, 64 363 пулемёта, восемь тысяч военных грузовиков, 162 042 переносные радиостанции, 16 035 приборов ночного видения, 358 530 автоматов, 126 295 пистолетов и 176 пушек.

Также в Афганистане остаются 33 вертолёта Ми-17, 33 вертолёта "Блэкхок", 43 вертолёта MD530, четыре военно-транспортных самолёта С-130, 23 самолёта "Эмбраер-314", 28 самолётов "Сессна-208" и 10 самолётов "Сессна АС-208".

Ранее Лайф сообщал, что в аэропорту Кабула остаётся менее четырёх тысяч американских военных. Сейчас солдаты обеспечивают безопасный вывоз своих соотечественников, а также жителей стран — союзниц США и афганских беженцев. Согласно договорённостям, американские военные должны покинуть Афганистан до 31 августа.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.