Украинских моделей уложили в гробы ради жуткой рекламы одежды для похорон
Фото "покойниц" в разноцветных погребальных нарядах появилось в соцсетях студии ритуальных услуг.
Фото © Instagram / angels.concept
В Днепре студия ритуальных услуг опубликовала фото своей будущей коллекции, для которой моделям пришлось лечь в гробы. Компания, предлагающая клиентам дизайнерские экогробы и бриллианты из праха, представила несколько вариантов погребальной одежды для женщин.
"Каталог первой коллекции одежды для покойных уже практически готов! Мы рады первыми на Украине представить данную коллекцию", — написано под фото покойниц в разноцветных погребальных платьях в инстаграме агентства.
На снимках модели с закрытыми глазами и сложенными руками лежат в гробах. Наряды состоят из платья и платка, покрывающего голову. Компания не ограничилась традиционным вариантом — в коллекции представлены варианты одежды в золотом, чёрном, голубом, фиолетовом и другом цвете.
Ранее Лайф писал о том, что в России сократилась выручка похоронных агентств. Специалисты указывают несколько причин, в том числе экономию граждан на погребальных обрядах, а также сокрытие ритуальными агентствами своих доходов.
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