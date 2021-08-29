Украинских моделей уложили в гробы ради жуткой рекламы одежды для похорон

В Днепре студия ритуальных услуг опубликовала фото своей будущей коллекции, для которой моделям пришлось лечь в гробы. Компания, предлагающая клиентам дизайнерские экогробы и бриллианты из праха, представила несколько вариантов погребальной одежды для женщин.



















"Каталог первой коллекции одежды для покойных уже практически готов! Мы рады первыми на Украине представить данную коллекцию", — написано под фото покойниц в разноцветных погребальных платьях в инстаграме агентства.

На снимках модели с закрытыми глазами и сложенными руками лежат в гробах. Наряды состоят из платья и платка, покрывающего голову. Компания не ограничилась традиционным вариантом — в коллекции представлены варианты одежды в золотом, чёрном, голубом, фиолетовом и другом цвете.