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Украинских моделей уложили в гробы ради жуткой рекламы одежды для похорон

Фото "покойниц" в разноцветных погребальных нарядах появилось в соцсетях студии ритуальных услуг.

29 августа, 17:48
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTCUCx9N2NP/?utm_medium=share_sheet" target="_blank" rel="noopener noreferrer">angels.concept</a></p>

Фото © Instagram / angels.concept

В Днепре студия ритуальных услуг опубликовала фото своей будущей коллекции, для которой моделям пришлось лечь в гробы. Компания, предлагающая клиентам дизайнерские экогробы и бриллианты из праха, представила несколько вариантов погребальной одежды для женщин.

  • Фото © Instagram / angels.concept
    Фото © Instagram / angels.concept
  • Фото © Instagram / angels.concept
    Фото © Instagram / angels.concept
  • Фото © Instagram / angels.concept
    Фото © Instagram / angels.concept
  • Фото © Instagram / angels.concept
    Фото © Instagram / angels.concept
  • Фото © Instagram / angels.concept
    Фото © Instagram / angels.concept
  • Фото © Instagram / angels.concept
    Фото © Instagram / angels.concept
  • Фото © Instagram / angels.concept
    Фото © Instagram / angels.concept
  • Фото © Instagram / angels.concept
    Фото © Instagram / angels.concept
  • Фото © Instagram / angels.concept
    Фото © Instagram / angels.concept

Фото © Instagram / angels.concept

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"Каталог первой коллекции одежды для покойных уже практически готов! Мы рады первыми на Украине представить данную коллекцию",  написано под фото покойниц в разноцветных погребальных платьях в инстаграме агентства.

На снимках модели с закрытыми глазами и сложенными руками лежат в гробах. Наряды состоят из платья и платка, покрывающего голову. Компания не ограничилась традиционным вариантом — в коллекции представлены варианты одежды в золотом, чёрном, голубом, фиолетовом и другом цвете.

Бонус для антиваксера: теперь похороны бесплатно

Бонус для антиваксера: теперь похороны бесплатно

Ранее Лайф писал о том, что в России сократилась выручка похоронных агентств. Специалисты указывают несколько причин, в том числе экономию граждан на погребальных обрядах, а также сокрытие ритуальными агентствами своих доходов.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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