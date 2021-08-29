Макрон указал на возросшую активность ИГИЛ в Ираке и Сирии

В Ираке и Сирии есть тревожные признаки, указывающие на то, что деятельность террористической организации "ИГИЛ"* возрождается. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с главой Курдского автономного района Ирака Нечирваном Барзани.

"Сегодня я заверил Барзани в солидарности Франции прежде всего в борьбе с ИГИЛ, нашим общим врагом, который демонстрирует признаки возрождения своей активности в Ираке, а также в САР. От исхода этой борьбы зависит будущее Ирака и входящего в его состав Курдистана, безопасность региона, Европы, Франции", — сказал Макрон.

Ранее президент США Джо Байден дал американским военным карт-бланш на удары по ИГИЛ в Афганистане. При этом Пентагон и раньше обладал подобным правом, а глава государства лишь подтвердил его в инструкциях.