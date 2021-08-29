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ЦБ Афганистана запретил снимать со счетов больше $200 в неделю

Компании в стране могут снова пользоваться электронными переводами.

29 августа, 17:08
<p>Фото © <a href="https://blogs.worldbank.org/psd/championing-interoperability-financial-inclusion-carrot-or-stick" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Worldbank.org</a></p>

Фото © Worldbank.org

Все банки Афганистана должны ограничить снятие средств с личных счетов, установив лимит в $200 в неделю. Об этом сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на Центробанк страны.

Введение лимита было принято в связи с финансовыми трудностями в Афганистане, отметили в ЦБ. Также банкам, которые закрылись после захвата власти в стране движением "Талибан"*, поручено полностью возобновить свою работу. Компании в Афганистане могут вновь пользоваться электронными переводами.

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15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Произошедшее вызвало волну критики в адрес американского президента. В частности, на него ополчился экс-лидер Штатов Дональд Трамп, заявив, что ситуация в Афганистане стала одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны не что иное, как капитуляция.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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