ЦБ Афганистана запретил снимать со счетов больше $200 в неделю

Все банки Афганистана должны ограничить снятие средств с личных счетов, установив лимит в $200 в неделю. Об этом сообщило агентство Khaama Press со ссылкой на Центробанк страны.

Введение лимита было принято в связи с финансовыми трудностями в Афганистане, отметили в ЦБ. Также банкам, которые закрылись после захвата власти в стране движением "Талибан"*, поручено полностью возобновить свою работу. Компании в Афганистане могут вновь пользоваться электронными переводами.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.