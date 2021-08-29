НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Более 21 тысячи человек эвакуировали из Кабула через авиабазу США Рамштайн в ФРГ

Афганцы и их семьи размещены в палатках и самолётных ангарах на территории авиабазы и могут рассчитывать на медпомощь.

29 августа, 17:01
<p>Фото © TACC / Eric Lalmand / ZUMA Press</p>

Фото © TACC / Eric Lalmand / ZUMA Press

Свыше 21 тысячи человек было эвакуировано из Афганистана через американскую авиабазу Рамштайн в Рейнланд-Пфальце, на западе ФРГ. Такие данные приводит Генконсульство США во Франкфурте-на-Майне.

При этом более шести тысяч эвакуированных практически сразу же после прибытия на базу Рамштайн вылетели в США. Как отметили в Генконсульстве США, приняты меры для вывоза в безопасное место как можно большего числа людей из Афганистана. Афганцы и их семьи размещены в палатках и самолётных ангарах на территории авиабазы. Их регистрируют и оказывают в случае необходимости медицинскую помощь.

С 20 августа авиабаза Рамштайн служит в качестве основного транзитного узла для эвакуации граждан США из Афганистана.

США приступили к финальной фазе операции по эвакуации людей из Афганистана

США приступили к финальной фазе операции по эвакуации людей из Афганистана

15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Это произошло после того, как президент США Джо Байден объявил о начале вывода войск из страны. Боевики подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Произошедшее вызвало волну критики в адрес американского президента. В частности, на него ополчился экс-лидер Штатов Дональд Трамп, заявив, что ситуация в Афганистане стала одним из величайших поражений Америки, а бегство военных из страны не что иное, как капитуляция.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1