Более 21 тысячи человек эвакуировали из Кабула через авиабазу США Рамштайн в ФРГ

Свыше 21 тысячи человек было эвакуировано из Афганистана через американскую авиабазу Рамштайн в Рейнланд-Пфальце, на западе ФРГ. Такие данные приводит Генконсульство США во Франкфурте-на-Майне.

При этом более шести тысяч эвакуированных практически сразу же после прибытия на базу Рамштайн вылетели в США. Как отметили в Генконсульстве США, приняты меры для вывоза в безопасное место как можно большего числа людей из Афганистана. Афганцы и их семьи размещены в палатках и самолётных ангарах на территории авиабазы. Их регистрируют и оказывают в случае необходимости медицинскую помощь.