Число жертв взрыва в Кабуле увеличилось до семи

Число жертв атаки Вооружённых сил США по автомобилю в Кабуле и последовавшего за ним взрыва увеличилось до семи, передаёт газета "Афганистан таймс" с места событий.

Ранее сообщалось о шести погибших, четверо из которых дети. Согласно поступающей информации, в результате атаки были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом.

Ранее Лайф публиковал видео с последствиями взрыва в Кабуле. Пентагон подтвердил, что американцы атаковали автомобиль с дрона, после чего последовали "вторичные взрывы".