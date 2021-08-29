Число жертв взрыва в Кабуле увеличилось до семи
Согласно поступающим данным, в результате атаки были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом.
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Число жертв атаки Вооружённых сил США по автомобилю в Кабуле и последовавшего за ним взрыва увеличилось до семи, передаёт газета "Афганистан таймс" с места событий.
Ранее сообщалось о шести погибших, четверо из которых дети. Согласно поступающей информации, в результате атаки были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом.
Ранее Лайф публиковал видео с последствиями взрыва в Кабуле. Пентагон подтвердил, что американцы атаковали автомобиль с дрона, после чего последовали "вторичные взрывы".
Напомним, 26 августа у воздушной гавани Кабула прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. При этом в Пентагоне заявили, что взрыв был один. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ*. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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