В Берлине задержали 80 человек на акции против антиковидных ограничений

В Берлине задержано около 80 человек, участвовавших в протестах против ограничительных мер по борьбе с ковидом. Об этом сообщила полиция города.

Задержаниям подверглись зачинщики беспорядков и те, кто открыто нарушал противоковидные правила. В акции приняло участие несколько тысяч человек. Они прошлись маршем по улицам города вопреки попыткам полиции их остановить.