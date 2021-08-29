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В Берлине задержали 80 человек на акции против антиковидных ограничений

В митинге приняло участие несколько тысяч горожан. Они прошлись маршем по улицам немецкой столицы.

29 августа, 16:27
<p>Фото © ТАСС / Christophe Gateau / dpa</p>

Фото © ТАСС / Christophe Gateau / dpa

В Берлине задержано около 80 человек, участвовавших в протестах против ограничительных мер по борьбе с ковидом. Об этом сообщила полиция города.

Задержаниям подверглись зачинщики беспорядков и те, кто открыто нарушал противоковидные правила. В акции приняло участие несколько тысяч человек. Они прошлись маршем по улицам города вопреки попыткам полиции их остановить.

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Накануне на протестные акции против ограничений, введённых из-за коронавируса, на улицы Берлина вышло около двух тысяч недовольных граждан. При этом люди не соблюдали дистанцию, у многих не было защитных медицинских масок.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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