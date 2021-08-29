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Умер бывший президент МОК Жак Рогге

Именно он в 2007 году достал из конверта табличку, на которой было написано "Сочи-2014".

29 августа, 16:18
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Бывший президент МОК Жак Рогге умер на 80-м году жизни, сообщает пресс-служба комитета.

"С большой печалью Международный олимпийский комитет объявляет о кончине бывшего президента МОК графа Жака Рогге. Ему было 79 лет", — говорится в сообщении.

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Рогге возглавлял МОК с 2001 по 2013 год. Именно он в 2007 году достал из конверта табличку с названием города Сочи, тем самым оповестив мир, что этот город примет зимнюю Олимпиаду 2014 года.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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