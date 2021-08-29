Умер бывший президент МОК Жак Рогге

"С большой печалью Международный олимпийский комитет объявляет о кончине бывшего президента МОК графа Жака Рогге. Ему было 79 лет", — говорится в сообщении.

Рогге возглавлял МОК с 2001 по 2013 год. Именно он в 2007 году достал из конверта табличку с названием города Сочи, тем самым оповестив мир, что этот город примет зимнюю Олимпиаду 2014 года.