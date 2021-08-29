Россияне Артахинова и Шигаев завоевали бронзу в стрельбе из лука на Паралимпиаде в Токио

Россияне Степанида Артахинова и Баир Шигаев стали бронзовыми призёрами в соревнованиях по стрельбе из лука на Паралимпиаде в Токио.

В своём матче, в котором решалась судьба третьего места, они были сильнее представителей Ирана. Золотые медали завоевали спортсмены из Китая, которые в решающей встрече сумели победить команду из Турции.