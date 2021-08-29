Россияне Артахинова и Шигаев завоевали бронзу в стрельбе из лука на Паралимпиаде в Токио
Золотые медали взяли китайские спортсмены, которые в финале были сильнее представителей Турции.
Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей, sport-rb.ru
Россияне Степанида Артахинова и Баир Шигаев стали бронзовыми призёрами в соревнованиях по стрельбе из лука на Паралимпиаде в Токио.
В своём матче, в котором решалась судьба третьего места, они были сильнее представителей Ирана. Золотые медали завоевали спортсмены из Китая, которые в решающей встрече сумели победить команду из Турции.
Добавим, что теперь в активе нашей национальной сборной 15 золотых, 9 серебряных и 26 бронзовых наград. Россия по-прежнему находится на третьем месте в общекомандном зачёте.
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