Пловцы Крившина и Тарасов принесли России два серебра Паралимпиады в Токио

Пловец Тарасов стал вторым на дистанции 50 метров вольным стилем. Победу одержал итальянец Симоне Барлаам, бронзу в США увёз Джамал Хилл. В аналогичной дистанции у женщин Крившина уступила лишь Марии Гомес из Бразилии. Бронза — у итальянки Карлотты Джилли.