Пловцы Крившина и Тарасов принесли России два серебра Паралимпиады в Токио
Кроме того, бронзовую награду завоевала ещё одна представительница нашей страны — Юлия Шишова.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо, Imago-Images
Россияне Анна Крившина и Денис Тарасов стали серебряными призёрами Паралимпийских игр в Токио.
Пловец Тарасов стал вторым на дистанции 50 метров вольным стилем. Победу одержал итальянец Симоне Барлаам, бронзу в США увёз Джамал Хилл. В аналогичной дистанции у женщин Крившина уступила лишь Марии Гомес из Бразилии. Бронза — у итальянки Карлотты Джилли.
Добавим, что бронзовую медаль завоевала Юлия Шишова на дистанции 50 метров на спине. Победа была за итальянкой Арьолой Трими, второе место завоевала британка Элли Чаллис.
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