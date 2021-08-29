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Пловцы Крившина и Тарасов принесли России два серебра Паралимпиады в Токио

Кроме того, бронзовую награду завоевала ещё одна представительница нашей страны — Юлия Шишова.

29 августа, 10:02
<p>Фото © ТАСС / Владимир Гердо, Imago-Images</p>

Фото © ТАСС / Владимир Гердо, Imago-Images

Россияне Анна Крившина и Денис Тарасов стали серебряными призёрами Паралимпийских игр в Токио.

Пловец Тарасов стал вторым на дистанции 50 метров вольным стилем. Победу одержал итальянец Симоне Барлаам, бронзу в США увёз Джамал Хилл. В аналогичной дистанции у женщин Крившина уступила лишь Марии Гомес из Бразилии. Бронза — у итальянки Карлотты Джилли.

Россиянка Муратова завоевала бронзу в пауэрлифтинге на Паралимпиаде в Токио

Россиянка Муратова завоевала бронзу в пауэрлифтинге на Паралимпиаде в Токио

Добавим, что бронзовую медаль завоевала Юлия Шишова на дистанции 50 метров на спине. Победа была за итальянкой Арьолой Трими, второе место завоевала британка Элли Чаллис.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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