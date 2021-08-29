Легкоатлет Гриценко взял бронзу Паралимпиады в Токио в беге на 400 метров

Российский легкоатлет Виталий Гриценко завоевал бронзовую медаль Паралимпиады в Токио, став третьим в забеге на 400 метров в категории T53.

Чемпионом Игр стал Понгсакорн Паейо из Таиланда, который также сумел установить мировой рекорд. Второе место у канадца Брента Лакатоша.