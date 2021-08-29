Легкоатлет Гриценко взял бронзу Паралимпиады в Токио в беге на 400 метров
Наша сборная продолжает находиться на третьем месте в общекомандном зачёте соревнований.
Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков
Российский легкоатлет Виталий Гриценко завоевал бронзовую медаль Паралимпиады в Токио, став третьим в забеге на 400 метров в категории T53.
Чемпионом Игр стал Понгсакорн Паейо из Таиланда, который также сумел установить мировой рекорд. Второе место у канадца Брента Лакатоша.
Добавим, что наша команда продолжает находиться на третьем месте общего зачёта Паралимпиады в Токио. В лидерах — сборная Китая.
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