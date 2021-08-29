НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Легкоатлет Гриценко взял бронзу Паралимпиады в Токио в беге на 400 метров

Наша сборная продолжает находиться на третьем месте в общекомандном зачёте соревнований.

29 августа, 11:44
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков

Российский легкоатлет Виталий Гриценко завоевал бронзовую медаль Паралимпиады в Токио, став третьим в забеге на 400 метров в категории T53.

Чемпионом Игр стал Понгсакорн Паейо из Таиланда, который также сумел установить мировой рекорд. Второе место у канадца Брента Лакатоша.

Российский пловец Даниленко завоевал вторую медаль на Паралимпиаде в Токио

Российский пловец Даниленко завоевал вторую медаль на Паралимпиаде в Токио

Добавим, что наша команда продолжает находиться на третьем месте общего зачёта Паралимпиады в Токио. В лидерах — сборная Китая.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1