Скончался чемпион СССР в составе минского "Динамо" Юрий Пудышев

В разные годы он был главным тренером молодёжной сборной Белоруссии и помощником главного тренера сборной страны по футболу.

В возрасте 67 лет умер чемпион СССР в составе белорусского "Динамо" Юрий Пудышев. Об этом сообщил официальный сайт белорусского футбольного клуба БАТЭ.

"На 68-м году жизни перестало биться сердце Юрия Пудышева. Легенда советского и белорусского футбола, чемпион СССР в составе минского "Динамо" в 1982 году, в суверенный период он отдал много сил и умений работе в тренерском штабе ФК БАТЭ. А уж ту душевную атмосферу, которую Юрий Алексеевич создавал в коллективе, не забудет никто и никогда", — говорится в сообщении.

Юрий Пудышев родился в Королёве в 1954 году. В 1973-м спортсмен начал свою футбольную карьеру в московском "Динамо", а спустя три года перешёл в минское "Динамо". В 1982 году футболист стал чемпионом СССР. Пудышев работал старшим тренером БАТЭ, МТЗ-РИПО, а также брестского "Динамо". Он занимал должность главного тренера молодёжной сборной страны и был помощником главного тренера в сборной Белоруссии по футболу.