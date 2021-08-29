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Скончался чемпион СССР в составе минского "Динамо" Юрий Пудышев

В разные годы он был главным тренером молодёжной сборной Белоруссии и помощником главного тренера сборной страны по футболу.

29 августа, 11:12
<p>Фото © <a href="https://fcbate.by/ru/infocenter/club-news/id13896" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ФК БАТЭ</a></p>

Фото © ФК БАТЭ

В возрасте 67 лет умер чемпион СССР в составе белорусского "Динамо" Юрий Пудышев. Об этом сообщил официальный сайт белорусского футбольного клуба БАТЭ.

"На 68-м году жизни перестало биться сердце Юрия Пудышева. Легенда советского и белорусского футбола, чемпион СССР в составе минского "Динамо" в 1982 году, в суверенный период он отдал много сил и умений работе в тренерском штабе ФК БАТЭ. А уж ту душевную атмосферу, которую Юрий Алексеевич создавал в коллективе, не забудет никто и никогда", — говорится в сообщении.

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Юрий Пудышев родился в Королёве в 1954 году. В 1973-м спортсмен начал свою футбольную карьеру в московском "Динамо", а спустя три года перешёл в минское "Динамо". В 1982 году футболист стал чемпионом СССР. Пудышев работал старшим тренером БАТЭ, МТЗ-РИПО, а также брестского "Динамо". Он занимал должность главного тренера молодёжной сборной страны и был помощником главного тренера в сборной Белоруссии по футболу.

Ранее Лайф сообщал, что погиб голкипер любительской команды в Калининграде Александра Шишмарёв — он ушёл в годовщину смерти вратаря ЦСКА Перхуна. Сборная России выразила свои соболезнования в связи с гибелью футболиста.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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