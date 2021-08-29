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Бастрыкин поручил проверить данные о зверствах украинцев из "бригады смерти" в годы ВОВ

Согласно рассекреченным ФСБ бумагам, жестокие расправы проходили в Орловской области. Жертв было 170.

29 августа, 11:01
<p>Фото © ТАСС / Щербак Александр</p>

Фото © ТАСС / Щербак Александр

Следственный комитет проведёт проверку рассекреченных Управлением ФСБ России по Орловской области документов о казнях мирных жителей украинскими карателями в военные годы. Соответствующее поручение дал глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщает пресс-служба СКР.

"Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета по Орловской области Ермакову П.В. организовать доследственную проверку по данному факту и представить доклад", — говорится в сообщении.

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Напомним, речь идёт о документах, которые были раскрыты в рамках проекта "Без срока давности" региональным УФСБ РФ. В них говорится о гитлеровской "бригаде смерти" из 48 человек. На их счету — 170 жестоких убийств, в том числе женщин и детей. В управлении раскрыли имена командиров взводов "бригады смерти", которые были украинцами.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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