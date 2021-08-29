Бастрыкин поручил проверить данные о зверствах украинцев из "бригады смерти" в годы ВОВ

Финляндия и геноцид: Сколько людей замучили финны во Вторую мировую и почему известно об этом стало только сейчас

Напомним, речь идёт о документах, которые были раскрыты в рамках проекта "Без срока давности" региональным УФСБ РФ. В них говорится о гитлеровской "бригаде смерти" из 48 человек. На их счету — 170 жестоких убийств, в том числе женщин и детей. В управлении раскрыли имена командиров взводов "бригады смерти", которые были украинцами.