Матч "Россия — Хорватия" смогут посетить более 20 тысяч зрителей
Встреча станет первой для нашей национальной команды под руководством Валерия Карпина.
Фото © РФС
Матч отбора ЧМ-2022 Россия — Хорватия, который состоится 1 сентября в "Лужниках" смогут посетить более 20 тысяч зрителей. Об этом говорится в сообщении на сайте РФС.
"Дополнительно к ранее выпущенным 3000 билетов будет открыта продажа на верхние ярусы трибун A, B, C, доступ на которые получат только вакцинированные (не позднее года с даты второй прививки) и переболевшие (не позднее полугода) коронавирусом зрители. Максимальная разрешенная вместимость данных секторов составит 50%. Таким образом, на стадионе смогут присутствовать более 20 тысяч зрителей", — говорится в сообщении.
При входе на трибуну, у зрителей будут проверять наличие сертификата о второй прививке, а также документа, в котором содержатся сведения о перенесённом коронавирусе. Кроме того, будет проверяться наличие документа, удостоверяющего личность.
Добавим, что встреча состоится 1 сентября в 21:45 по московскому времени в столичных "Лужниках". Для нашей сборной это станет первая игра под руководством Валерия Карпина, который возглавил команду после провала на Евро-2020.
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