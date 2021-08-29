Матч "Россия — Хорватия" смогут посетить более 20 тысяч зрителей

Матч отбора ЧМ-2022 Россия — Хорватия, который состоится 1 сентября в "Лужниках" смогут посетить более 20 тысяч зрителей. Об этом говорится в сообщении на сайте РФС.

"Дополнительно к ранее выпущенным 3000 билетов будет открыта продажа на верхние ярусы трибун A, B, C, доступ на которые получат только вакцинированные (не позднее года с даты второй прививки) и переболевшие (не позднее полугода) коронавирусом зрители. Максимальная разрешенная вместимость данных секторов составит 50%. Таким образом, на стадионе смогут присутствовать более 20 тысяч зрителей", — говорится в сообщении.

При входе на трибуну, у зрителей будут проверять наличие сертификата о второй прививке, а также документа, в котором содержатся сведения о перенесённом коронавирусе. Кроме того, будет проверяться наличие документа, удостоверяющего личность.