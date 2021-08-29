Появилось видео жёсткого задержания игрока NBA, при котором его едва не задушили

В Соединённых Штатах расследуется дело о жёстком задержании баскетболиста NBA "Нью-Орлеан" Джексона Хейза. Он вступил в перепалку с полицией, из-за чего один из правоохранителей отправил его в больницу удушающим приёмом.

Как пишет TMZ, инцидент произошёл в конце июля в Калифорнии. Полицейских вызвал двоюродный брат девушки баскетболиста. Он сказал, что сестра отправила ему тревожное сообщение о скандале у неё дома. Когда сотрудники правоохранительных органов приехали на место, Хейз начал дерзить им. В итоге звезду NBA заломали, применив удушающий приём — "колено на шею". Спортсмен задыхался, хрипел, сообщая полицейским, что не может дышать.

В конечном счёте правоохранители справились со спортсменом, но так, что тот угодил в больницу. Также медицинская помощь понадобилась одному из полицейских. Сейчас идёт расследование как в отношении самого спортсмена, которого обвинили по статье "Сопротивление аресту", так и в отношении офицера, применившего болевой приём.