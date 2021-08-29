Появилось видео жёсткого задержания игрока NBA, при котором его едва не задушили
Полицейский наступил спортсмену на шею, а потом несколько раз его били электрошокером.
В Соединённых Штатах расследуется дело о жёстком задержании баскетболиста NBA "Нью-Орлеан" Джексона Хейза. Он вступил в перепалку с полицией, из-за чего один из правоохранителей отправил его в больницу удушающим приёмом.
Как пишет TMZ, инцидент произошёл в конце июля в Калифорнии. Полицейских вызвал двоюродный брат девушки баскетболиста. Он сказал, что сестра отправила ему тревожное сообщение о скандале у неё дома. Когда сотрудники правоохранительных органов приехали на место, Хейз начал дерзить им. В итоге звезду NBA заломали, применив удушающий приём — "колено на шею". Спортсмен задыхался, хрипел, сообщая полицейским, что не может дышать.
В конечном счёте правоохранители справились со спортсменом, но так, что тот угодил в больницу. Также медицинская помощь понадобилась одному из полицейских. Сейчас идёт расследование как в отношении самого спортсмена, которого обвинили по статье "Сопротивление аресту", так и в отношении офицера, применившего болевой приём.
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Напомним, летом 2020 года, после того как жёсткие действия полиции при задержании темнокожего Джорджа Флойда привели к его смерти, в США начались массовые протесты. На их фоне всемирную популярность приобрёл лозунг Black Lives Matter, призывающий прекратить расистский произвол и запретить правоохранителям применять смертельные приёмы против граждан.
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