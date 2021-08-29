Пациенты ковидного госпиталя в Таиланде устроили оргию с наркотиками
Правоохранительные органы провели спецоперацию с участием бойцов военного подразделения.
Фото © ТАСС / EPA / NARONG SANGNAK
В Таиланде полицейские нагрянули в полевой ковид-госпиталь, где некоторые пациенты устраивали оргии и занимались контрабандой сигарет. Об этом пишет издание The Nation Thailand.
Инцидент произошёл в провинции Самут Пракан. Персонал одной из больниц обратился в полицию с жалобой на буйных пациентов, которые употребляли наркотики и дрались. Правоохранительные органы провели спецоперацию с участием бойцов военного подразделения ISOC.
В результате которой были обнаружены 23 блока обычных сигарет, также найдены запрещённые в стране электронные сигареты. Позднее их конфисковали. При просмотре записей с камер выяснилось, что больные устраивали оргию и употребляли наркотики, однако из-за плохого качества изображения личности участников установить не удалось.
Ранее в Новой Зеландии одному из пациентов по ошибке ввели физраствор вместо вакцины от коронавируса.
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