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Пациенты ковидного госпиталя в Таиланде устроили оргию с наркотиками

Правоохранительные органы провели спецоперацию с участием бойцов военного подразделения.

29 августа, 09:50
<p>Фото © ТАСС / EPA / NARONG SANGNAK</p>

Фото © ТАСС / EPA / NARONG SANGNAK

В Таиланде полицейские нагрянули в полевой ковид-госпиталь, где некоторые пациенты устраивали оргии и занимались контрабандой сигарет. Об этом пишет издание The Nation Thailand.

Инцидент произошёл в провинции Самут Пракан. Персонал одной из больниц обратился в полицию с жалобой на буйных пациентов, которые употребляли наркотики и дрались. Правоохранительные органы провели спецоперацию с участием бойцов военного подразделения ISOC.

В результате которой были обнаружены 23 блока обычных сигарет, также найдены запрещённые в стране электронные сигареты. Позднее их конфисковали. При просмотре записей с камер выяснилось, что больные устраивали оргию и употребляли наркотики, однако из-за плохого качества изображения личности участников установить не удалось.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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