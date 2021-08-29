Японец рассказал о лучших российских сладостях и призвал попробовать "Елену-тян"

Японец Юки Токунага пришёл в восторг от двух российских десертов. Своими открытиями он поделился с читателями портала Yahoo News Japan.

По его мнению, одним из таких сладостей является шоколад "Алёнка", название которого можно перевести на японский как "Елена-тян". Он рассказал, что во время учёбы в России часто делился этим лакомством с однокурсниками, за что его прозвали "чудаком". Достоинствами "Алёнки" Токунага назвал невысокую цену, приятный вкус и наличие разных видов. Есть шоколадки с добавлением изюма, карамели и других ингредиентов. Автор отметил, что эту русскую сладость в Японии стали продавать всё чаще.

Помимо шоколада автор советует соотечественникам попробовать российские глазированные сырки, название которых он перевёл как "творог-тян". Токунага рассказал, что во время студенчества это лакомство часто выручало его. В Японии на обёртке сырков магазины пишут "Российский премиальный сыр", обозреватель согласен с таким названием, он считает, что у десерта изысканный вкус.

"Десерт приятный как по своей структуре, так и на вкус", — подчеркнул Токунага.