Сахар включили в перечень сельхозпродукции для проведения госинтервенций
Также правительство приняло ряд других мер по стабилизации цен на рынке сельскохозяйственных товаров.
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Сахар включили в перечень сельскохозяйственной продукции для проведения государственных интервенций с целью урегулирования цен на рынке и поддержки производителей. Об этом сообщается на сайте кабмина.
"Дополнить перечень видов сельскохозяйственной продукции, в отношении которой могут проводиться государственные закупочные и товарные интервенции... позицией: "Сахар белый свекловичный в твёрдом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок", — говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.
В пресс-службе пояснили, что при снижении цены государство закупает продукцию в интервенционный фонд, а при увеличении стоимости продаёт её. Таким образом власти стабилизируют ситуацию на рынке. Отмечается, что формирование государственного интервенционного фонда начнётся в 2022 году. Для урегулирования рынка сахара власти также увеличили посевные площади под сахарную свёклу на 90 тысяч гектаров и ввели беспошлинную квоту на ввоз в страну 350 тысяч тонн этого товара с 15 мая по 31 августа.
В пресс-службе также сообщили, что для снижения цен на продукты правительство скорректировало пошлины на некоторую сельхозпродукцию, приняло меры поддержки мукомолов и хлебопёков, подписало с производителями товаров и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Правительство контролирует ситуацию с ценами на продукты. В Кремле напомнили слова Владимира Путина о том, что цены на продукты растут из-за мировой конъюнктуры, а также некоторых внутрироссийских процессов.
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