Сахар включили в перечень сельхозпродукции для проведения госинтервенций

Сахар включили в перечень сельскохозяйственной продукции для проведения государственных интервенций с целью урегулирования цен на рынке и поддержки производителей. Об этом сообщается на сайте кабмина.

"Дополнить перечень видов сельскохозяйственной продукции, в отношении которой могут проводиться государственные закупочные и товарные интервенции... позицией: "Сахар белый свекловичный в твёрдом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок", — говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В пресс-службе пояснили, что при снижении цены государство закупает продукцию в интервенционный фонд, а при увеличении стоимости продаёт её. Таким образом власти стабилизируют ситуацию на рынке. Отмечается, что формирование государственного интервенционного фонда начнётся в 2022 году. Для урегулирования рынка сахара власти также увеличили посевные площади под сахарную свёклу на 90 тысяч гектаров и ввели беспошлинную квоту на ввоз в страну 350 тысяч тонн этого товара с 15 мая по 31 августа.

В пресс-службе также сообщили, что для снижения цен на продукты правительство скорректировало пошлины на некоторую сельхозпродукцию, приняло меры поддержки мукомолов и хлебопёков, подписало с производителями товаров и торговыми сетями соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.