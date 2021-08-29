"Талибан" объявил о возобновлении спортивных мероприятий в Афганистане
Согласно данным СМИ, двум атлетам из страны ранее удалось прибыть на Паралимпийские игры в Токио.
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Радикальное исламское движение "Талибан"* объявило о возобновлении спортивных мероприятий в Афганистане. Об этом сообщил в воскресенье телеканал 1TV, не уточнив, когда именно данное решение вступает в силу.
При этом данное СМИ отметило, что в числе погибших при взрывах у аэропорта Кабула 26 августа были два афганских атлета, выступавших на национальном уровне. Это тхэквондист Мохаммад Джан Султани и ушуист по имени Идрес. Согласно данным индийского NDTV, двум другим афганским спортсменам всё же удалось прибыть на Паралимпийские игры в Токио. Это паратхэквондистка Закия Худадади и Хосей Расули, который выступает в метании диска.
Напомним, ранее у воздушной гавани Кабула прогремела серия взрывов: первый произошёл прямо у ворот, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. При этом в Пентагоне заявили, что взрыв был один. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ*. В результате ЧП погибли порядка 200 афганцев. Кроме того, этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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