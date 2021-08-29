"Талибан" объявил о возобновлении спортивных мероприятий в Афганистане

Радикальное исламское движение "Талибан"* объявило о возобновлении спортивных мероприятий в Афганистане. Об этом сообщил в воскресенье телеканал 1TV , не уточнив, когда именно данное решение вступает в силу.

При этом данное СМИ отметило, что в числе погибших при взрывах у аэропорта Кабула 26 августа были два афганских атлета, выступавших на национальном уровне. Это тхэквондист Мохаммад Джан Султани и ушуист по имени Идрес. Согласно данным индийского NDTV, двум другим афганским спортсменам всё же удалось прибыть на Паралимпийские игры в Токио. Это паратхэквондистка Закия Худадади и Хосей Расули, который выступает в метании диска.