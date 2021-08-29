Ждём дебюта: Месси попал в заявку ПСЖ на предстоящий матч чемпионата Франции
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Пока что он так и не появлялся на поле в составе своей новой команды, в которую перешёл из "Барселоны".
Аргентинец Лионель Месси попал в заявку ПСЖ на ближайший матч чемпионата Франции, в котором парижане встретятся с "Реймсом". Полный состав команды опубликован в "Твиттере".
Отметим, что для Месси это может быть первое появление в официальных матчах в форме нового для себя клуба со времён его перехода в "Барселону".
Добавим, что встреча состоится в воскресенье, 29 августа, в 21:45 по московскому времени.