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Ждём дебюта: Месси попал в заявку ПСЖ на предстоящий матч чемпионата Франции

Пока что он так и не появлялся на поле в составе своей новой команды, в которую перешёл из "Барселоны".

29 августа, 09:54
<p>Фото © PSG</p>

Фото © PSG

Аргентинец Лионель Месси попал в заявку ПСЖ на ближайший матч чемпионата Франции, в котором парижане встретятся с "Реймсом". Полный состав команды опубликован в "Твиттере".

Отметим, что для Месси это может быть первое появление в официальных матчах в форме нового для себя клуба со времён его перехода в "Барселону".

СМИ сообщили о переговорах Месси с клубом Бекхэма

СМИ сообщили о переговорах Месси с клубом Бекхэма

Добавим, что встреча состоится в воскресенье, 29 августа, в 21:45 по московскому времени.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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