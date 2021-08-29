Спортсмены сборной России завоевали 12 медалей в пятый соревновательный день на Паралимпийских играх в Токио.

Чемпионами Игр стали Денис Гнездилов, который победил в соревнованиях по толканию ядра в классе F40, и пловец Дмитрий Черняев, взявший золото на дистанции 100 метров брассом в классе SB4. Добавим, что оба спортсмена не только стали победителями в своих видах программы, но и обновили мировые рекорды.

Кроме того, наши спортсмены взяли две серебряные медали. Сделали это Денис Тарасов (50 м вольным стилем, класс S9) и Анна Крившина (50 м вольным стилем, S13). Также копилка нашей сборной пополнилась сразу восемью бронзовыми медалями, которые выиграли Степанида Артахинова и Баир Шигаев в смешанном командном турнире по стрельбе из блочного лука, дзюдоист Анатолий Шевченко, легкоатлеты Роман Тарасов, Виталий Гриценко, Анна Сапожникова, пауэрлифтер Вера Муратова и пловцы Владимир Даниленко и Юлия Шишова.