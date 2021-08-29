Откатились на четвёртое место: Сборная России завоевала 12 медалей в очередной день Паралимпиады в Токио
Всего наши спортсмены за дни соревнований завоевали 52 награды различной пробы.
Фото © ТАСС / EPA / KIMIMASA MAYAMA
Спортсмены сборной России завоевали 12 медалей в пятый соревновательный день на Паралимпийских играх в Токио.
Чемпионами Игр стали Денис Гнездилов, который победил в соревнованиях по толканию ядра в классе F40, и пловец Дмитрий Черняев, взявший золото на дистанции 100 метров брассом в классе SB4. Добавим, что оба спортсмена не только стали победителями в своих видах программы, но и обновили мировые рекорды.
Кроме того, наши спортсмены взяли две серебряные медали. Сделали это Денис Тарасов (50 м вольным стилем, класс S9) и Анна Крившина (50 м вольным стилем, S13). Также копилка нашей сборной пополнилась сразу восемью бронзовыми медалями, которые выиграли Степанида Артахинова и Баир Шигаев в смешанном командном турнире по стрельбе из блочного лука, дзюдоист Анатолий Шевченко, легкоатлеты Роман Тарасов, Виталий Гриценко, Анна Сапожникова, пауэрлифтер Вера Муратова и пловцы Владимир Даниленко и Юлия Шишова.
Отметим, что всего в активе сборной России после пяти дней 52 медали различной пробы: 15 золотых, 9 серебряных, 28 бронзовых. В тройке лидеров расположились команды Китая, Великобритании и США.
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