СМИ: Лидер ЦСКА Влашич согласовал контракт с "Вест Хэмом"

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич согласовал условия личного контракта с английским "Вест Хэмом", сообщает журналист Николо Скира.

По его данным, хорват уже подписал соглашение на четыре года, согласно которому он будет получать четыре миллиона евро в год.

Как сообщает Daily Mail, "молотобойцы" заплатят ЦСКА 24,5 миллиона евро плюс около пяти миллионов в качестве бонусов.