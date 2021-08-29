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СМИ: Лидер ЦСКА Влашич согласовал контракт с "Вест Хэмом"

Ранее стало известно, что британцы готовы были предложить армейцам 30 миллионов евро за переход игрока.

29 августа, 16:19
<p>Фото © TACC / EPA / Alexander Nemenov / POOL</p>

Фото © TACC / EPA / Alexander Nemenov / POOL

Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич согласовал условия личного контракта с английским "Вест Хэмом", сообщает журналист Николо Скира.

По его данным, хорват уже подписал соглашение на четыре года, согласно которому он будет получать четыре миллиона евро в год.

Как сообщает Daily Mail, "молотобойцы" заплатят ЦСКА 24,5 миллиона евро плюс около пяти миллионов в качестве бонусов.

Лидер ЦСКА Влашич может перейти в "Вест Хэм" за 30 миллионов евро

Лидер ЦСКА Влашич может перейти в "Вест Хэм" за 30 миллионов евро

Напомним, Никола Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году. В текущем сезоне он выходил на поле четыре раза, отметившись одной результативной передачей.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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