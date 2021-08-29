СМИ: Лидер ЦСКА Влашич согласовал контракт с "Вест Хэмом"
Ранее стало известно, что британцы готовы были предложить армейцам 30 миллионов евро за переход игрока.
Фото © TACC / EPA / Alexander Nemenov / POOL
Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич согласовал условия личного контракта с английским "Вест Хэмом", сообщает журналист Николо Скира.
По его данным, хорват уже подписал соглашение на четыре года, согласно которому он будет получать четыре миллиона евро в год.
Как сообщает Daily Mail, "молотобойцы" заплатят ЦСКА 24,5 миллиона евро плюс около пяти миллионов в качестве бонусов.
Напомним, Никола Влашич перешёл в ЦСКА в 2018 году. В текущем сезоне он выходил на поле четыре раза, отметившись одной результативной передачей.
Комментариев: 0