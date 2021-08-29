Лидер ЦСКА Влашич может перейти в "Вест Хэм" за 30 миллионов евро
Ранее появилась информация, что "молотобойцы" намерены заплатить за хавбека армейцев на пять миллионов меньше.
Фото © TACC / Олег Бухарев
Полузащитник ЦСКА и сборной Хорватии Никола Влашич может перейти в "Вест Хэм", а сумма трансфера составит 30 миллионов евро. Об этом пишет The Guardian.
По данным издания, клубы продолжают переговоры о возможном переходе хавбека хорватской сборной. Отмечается, что в переходе лично заинтересован тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес, который хочет укрепить состав клуба перед стартом в Лиге Европы, а пару недель назад он поговорил с Влашичем. Добавим, что игрок и тренер хорошо знакомы между собой по работе в "Эвертоне".
Напомним, что за ЦСКА Влашич выступает с 2018 года. В этом сезоне он появился на поле четыре раза и отметился одной результативной передачей.
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