Макгрегор сделал первые шаги после перелома ноги в бою с Пуарье
В ходе поединка со своим соперником из США ирландец серьёзно повредил голень и был прооперирован.
Видео © Facebook / Conor McGregor
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор опубликовал видео, как он вновь может ходить после серьёзной травмы, которую получил в бою c Дастином Пуарье из США.
"Сегодня знаменательный день! Я ходил впервые после операции. Несу 50% своего большого веса!" — рассказал в "Фейсбуке" 33-летний спортсмен.
Макгрегор ходил по специальной беговой дорожке под наблюдением врача. Боец пояснил, что ему предстоит пройти долгий путь к полному выздоровлению, и поблагодарил всех за тёплые слова и поддержку.
Напомним, Макгрегор получил серьёзную травму голени во время боя с Пуарье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Ирландца доставили в больницу в Лос-Анджелесе и прооперировали. Покинув клинику, спортсмен отметил, что через шесть недель планирует возобновить тренировки.
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