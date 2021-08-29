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Макгрегор сделал первые шаги после перелома ноги в бою с Пуарье

В ходе поединка со своим соперником из США ирландец серьёзно повредил голень и был прооперирован.

29 августа, 13:24

Видео © Facebook / Conor McGregor

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор опубликовал видео, как он вновь может ходить после серьёзной травмы, которую получил в бою c Дастином Пуарье из США.

"Сегодня знаменательный день! Я ходил впервые после операции. Несу 50% своего большого веса!"рассказал в "Фейсбуке" 33-летний спортсмен.

Макгрегор ходил по специальной беговой дорожке под наблюдением врача. Боец пояснил, что ему предстоит пройти долгий путь к полному выздоровлению, и поблагодарил всех за тёплые слова и поддержку.

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Напомним, Макгрегор получил серьёзную травму голени во время боя с Пуарье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Ирландца доставили в больницу в Лос-Анджелесе и прооперировали. Покинув клинику, спортсмен отметил, что через шесть недель планирует возобновить тренировки.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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