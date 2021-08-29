Макгрегор сделал первые шаги после перелома ноги в бою с Пуарье

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор опубликовал видео, как он вновь может ходить после серьёзной травмы, которую получил в бою c Дастином Пуарье из США.

"Сегодня знаменательный день! Я ходил впервые после операции. Несу 50% своего большого веса!" — рассказал в "Фейсбуке" 33-летний спортсмен.

Макгрегор ходил по специальной беговой дорожке под наблюдением врача. Боец пояснил, что ему предстоит пройти долгий путь к полному выздоровлению, и поблагодарил всех за тёплые слова и поддержку.