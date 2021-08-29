Верховная рада выпустила книгу про помогавшего фашистам украинца
Сообщается, что Министерство культуры Украины уже закупило партию литературы для распространения в библиотеках.
Фото © ТАСС / Эммануил Евзерихин
Издательство Верховной рады выпустило книгу под названием "Тарас Бульба-Боровец: Мы не можем ни на минуту остановить нашу борьбу". В ней восхваляется украинец, который во время Великой Отечественной войны сражался на стороне немцев, сообщил на своей странице в "Фейсбуке" председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
Тарас Боровец был главой подразделения милиции Полиська Сiч, совместно с фашистами оно занималось уничтожением евреев в Сарненском районе. Также под командованием украинца в 1941 году было расстреляно более 500 мужчин, женщин и детей в Олевске. Долинский отметил, что об этих преступлениях Боровца в опубликованной книге ничего не написано, но при этом Министерство культуры Украины закупило партию литературы для распространения в библиотеках.
Ранее ФСБ раскрыла имена украинцев, руководивших казнями советских граждан в годы ВОВ. Отряд особого назначения был создан в июне 1942 года, "бригада смерти" состояла из 48 человек, на их счету 170 убийств. Глава СК Александр Бастрыкин поручил проверить опубликованные данные.
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