Верховная рада выпустила книгу про помогавшего фашистам украинца

Издательство Верховной рады выпустило книгу под названием "Тарас Бульба-Боровец: Мы не можем ни на минуту остановить нашу борьбу". В ней восхваляется украинец, который во время Великой Отечественной войны сражался на стороне немцев, сообщил на своей странице в "Фейсбуке" председатель Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Тарас Боровец был главой подразделения милиции Полиська Сiч, совместно с фашистами оно занималось уничтожением евреев в Сарненском районе. Также под командованием украинца в 1941 году было расстреляно более 500 мужчин, женщин и детей в Олевске. Долинский отметил, что об этих преступлениях Боровца в опубликованной книге ничего не написано, но при этом Министерство культуры Украины закупило партию литературы для распространения в библиотеках.