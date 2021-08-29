НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Роскосмос" отложил испытания двигателей ракет из-за передачи кислорода больницам

Рогозин пояснил, что корпорация пытается внести в борьбу с ковидом свой вклад, поскольку ситуация сложная.

29 августа, 13:04
<p>Фото © <a href="https://www.roscosmos.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Роскосмос</a></p>

Фото © Роскосмос

"Роскосмос" отложил испытания ракетных двигателей по причине перенаправления всего производимого жидкого кислорода в медучреждения для лечения больных коронавирусом, сообщил генеральный директор компании Дмитрий Рогозин.

"Мы уже в течение трёх месяцев передаём почти весь производимый нашими предприятиями кислород в лечебные учреждения, вынужденно перенося из-за этого сроки испытаний ракетных двигателей. Мы понимаем, что ситуация с ковидом сложная, поэтому помогаем чем можем", — заявил в "Твиттере" глава "Роскосмоса".

Ранее агентство Bloomberg сообщило о проблеме перенаправления поставок жидкого кислорода в медицинских целях в США. Космическая отрасль, в которой сжиженный кислород используется как топливо, опасается задержек с пусками, так как в приоритете находятся пациенты, подключённые к ИВЛ.

Рогозин заявил о готовности России отразить любой удар в космосе

Рогозин заявил о готовности России отразить любой удар в космосе

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1