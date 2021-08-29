"Роскосмос" отложил испытания двигателей ракет из-за передачи кислорода больницам
Рогозин пояснил, что корпорация пытается внести в борьбу с ковидом свой вклад, поскольку ситуация сложная.
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"Роскосмос" отложил испытания ракетных двигателей по причине перенаправления всего производимого жидкого кислорода в медучреждения для лечения больных коронавирусом, сообщил генеральный директор компании Дмитрий Рогозин.
"Мы уже в течение трёх месяцев передаём почти весь производимый нашими предприятиями кислород в лечебные учреждения, вынужденно перенося из-за этого сроки испытаний ракетных двигателей. Мы понимаем, что ситуация с ковидом сложная, поэтому помогаем чем можем", — заявил в "Твиттере" глава "Роскосмоса".
Ранее агентство Bloomberg сообщило о проблеме перенаправления поставок жидкого кислорода в медицинских целях в США. Космическая отрасль, в которой сжиженный кислород используется как топливо, опасается задержек с пусками, так как в приоритете находятся пациенты, подключённые к ИВЛ.
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