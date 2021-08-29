Bloomberg: Рост спроса на кислород из-за ковида поставил под угрозу пуски ракет в США
Космическая отрасль, в которой сжиженный кислород используется как топливо, опасается задержек с пусками, так как в приоритете находятся пациенты, подключённые к ИВЛ.
Фото © NASA
Летний всплеск заболеваемости ковидом и необходимость в перенаправлении поставок жидкого кислорода в больницы поставили под угрозу космические запуски в США, пишет Bloomberg. В космической отрасли его используют в качестве ракетного топлива.
Больше всего кислород требуется штату Флорида, где находится космодром NASA. В городах штата введены ограничения на водопользование, поскольку некоторые водоочистные сооружения используют кислород в процессе дезинфекции. Космическая отрасль, в которой сжиженный кислород используется как топливо, опасается задержек с пусками, так как в приоритете находятся пациенты, подключённые к ИВЛ.
"Люди превыше всего", — сообщил вице-президент по техническим и нормативным вопросам Ассоциации сжатого газа США Ричард Крейг.
Ранее Лайф сообщал о переносе запуска ракеты Falcon 9 с грузовиком Dragon из-за погодных условий. На корабле среди прочего планируется доставить предметы первой необходимости и оборудование для экипажа МКС.
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