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Bloomberg: Рост спроса на кислород из-за ковида поставил под угрозу пуски ракет в США

Космическая отрасль, в которой сжиженный кислород используется как топливо, опасается задержек с пусками, так как в приоритете находятся пациенты, подключённые к ИВЛ.

29 августа, 12:00
<p>Фото © <a href="https://www.nasa.gov/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">NASA</a></p>

Фото © NASA

Летний всплеск заболеваемости ковидом и необходимость в перенаправлении поставок жидкого кислорода в больницы поставили под угрозу космические запуски в США, пишет Bloomberg. В космической отрасли его используют в качестве ракетного топлива.

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Больше всего кислород требуется штату Флорида, где находится космодром NASA. В городах штата введены ограничения на водопользование, поскольку некоторые водоочистные сооружения используют кислород в процессе дезинфекции. Космическая отрасль, в которой сжиженный кислород используется как топливо, опасается задержек с пусками, так как в приоритете находятся пациенты, подключённые к ИВЛ.

"Люди превыше всего", — сообщил вице-президент по техническим и нормативным вопросам Ассоциации сжатого газа США Ричард Крейг.

Ранее Лайф сообщал о переносе запуска ракеты Falcon 9 с грузовиком Dragon из-за погодных условий. На корабле среди прочего планируется доставить предметы первой необходимости и оборудование для экипажа МКС.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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