Врач запретил избавляться от волос из носа, ведь последствия процедуры буквально могут вас убить

Британский врач Каран Радж по совместительству ещё и популярный блогер. На соцсети доктора подписаны сотни тысяч человек, шансы которых на "долго и счастливо" намного выше, чем у остальных. Дело в том, что мужчина делится медицинскими и научными фактами, которые буквально могут спасти жизни. Недавно Каран рассказал, что, оказывается, выдирать волосы из носа нельзя, если не хотите случайно распрощаться с жизнью.

Никогда не удаляйте воском волосы в носу. Дело в том, что в носу у нас два типа "растительности". Одни — микроскопические реснички, которые фильтруют слизь и отправляют её в заднюю часть глотки, откуда она уже отправляется в желудок. Другие — вибриссы, большие длинные волоски, от которых мы все хотим избавиться Каран Радж

Кадры из видео © Instagram/drkaranrajan

Загвоздка в том, что ни от коротких, ни от длинных волосков избавляться нельзя. Вибриссы не только некрасиво торчат из носа, но выполняют вполне утилитарную функцию — они не позволяют попасть внутрь крупным частичкам из воздуха. А ведь на них могут быть и микробы, бактерии, грибки и всё что угодно. Попадая в носовую полость, они могут вызвать даже инфекции головного мозга. Причём в кратчайшие сроки.

Кадры из видео © Instagram/drkaranrajan

Всё потому, что вены, по которым кровь выходит из носа, встречаются с венами, выходящими из мозга. Так что если микробы попадают в мозг, они могут вызвать воспаление, а иногда даже привести к абсцессу. Случается такое редко, но вызывает серьёзные проблемы у людей со слабой иммунной системой Каран Радж

А уровень смертности при инфекциях мозга крайне высокий. Чтобы избежать фатальных последствий, доктор Радж советует — если вам не нравятся ваши волосы в носу, просто пользуйтесь триммером, пишет Daily Star