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Врач запретил избавляться от волос из носа, ведь последствия процедуры буквально могут вас убить

Последние годы в списке услуг парикмахерских всё чаще встречается удаление волос из носа. Одни плюсы — и красиво, и дышится легче. Вот только врачи предупреждают — эстетика может выйти вам боком.

29 августа, 10:00

Кадры из видео © Instagram/drkaranrajan

Британский врач Каран Радж по совместительству ещё и популярный блогер. На соцсети доктора подписаны сотни тысяч человек, шансы которых на "долго и счастливо" намного выше, чем у остальных. Дело в том, что мужчина делится медицинскими и научными фактами, которые буквально могут спасти жизни. Недавно Каран рассказал, что, оказывается, выдирать волосы из носа нельзя, если не хотите случайно распрощаться с жизнью.

Никогда не удаляйте воском волосы в носу. Дело в том, что в носу у нас два типа "растительности". Одни — микроскопические реснички, которые фильтруют слизь и отправляют её в заднюю часть глотки, откуда она уже отправляется в желудок. Другие — вибриссы, большие длинные волоски, от которых мы все хотим избавиться

Каран Радж

Кадры из видео © Instagram/drkaranrajan

Загвоздка в том, что ни от коротких, ни от длинных волосков избавляться нельзя. Вибриссы не только некрасиво торчат из носа, но выполняют вполне утилитарную функцию — они не позволяют попасть внутрь крупным частичкам из воздуха. А ведь на них могут быть и микробы, бактерии, грибки и всё что угодно. Попадая в носовую полость, они могут вызвать даже инфекции головного мозга. Причём в кратчайшие сроки.

Кадры из видео © Instagram/drkaranrajan

Кадры из видео © Instagram/drkaranrajan

Всё потому, что вены, по которым кровь выходит из носа, встречаются с венами, выходящими из мозга. Так что если микробы попадают в мозг, они могут вызвать воспаление, а иногда даже привести к абсцессу. Случается такое редко, но вызывает серьёзные проблемы у людей со слабой иммунной системой

Каран Радж

А уровень смертности при инфекциях мозга крайне высокий. Чтобы избежать фатальных последствий, доктор Радж советует — если вам не нравятся ваши волосы в носу, просто пользуйтесь триммером, пишет Daily Star

Врач показал простой тест, который определяет недосып, но после него жизнь уже не будет прежней

Врач показал простой тест, который определяет недосып, но после него жизнь уже не будет прежней

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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