10 необычных профессий, о существовании которых вы даже не догадывались

Кто-то же должен это делать — именно такая мысль возникает, когда узнаёшь о существовании какой-нибудь необычной работы. Insider приводит их список, а мы выбрали из него самые яркие примеры.

Lego-строитель

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Мэтт Слэгл — один из самых известных создателей Lego-копий крупных городов, таких как Нью-Йорк, Сан-Франциско и Лас-Вегас. Только на Нью-Йорк у него ушло три миллиона элементов, ведь нужно было продумать каждую деталь. Весь город — от автомобиля до статуи Свободы — построен в масштабе 1:20. А копия Всемирного торгового центра высотой почти восемь метров считается самой высокой конструкцией из Lego в США.

Охотник за трюфелями

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Тех, кто ищет под землёй трюфели, называют не грибниками, а охотниками. Джеймс Фивер — один из них, и он настоящий профессионал своего дела. Сначала его собака определяет местонахождение трюфелей. Затем Джеймс вручную выкапывает каждый экземпляр и тоже использует обоняние, чтобы убедиться, что грибы созрели. Пока добыча не испортилась, её нужно продать в течение пяти дней. И на этом можно неплохо заработать: 80-граммовый трюфель может стоить примерно 90 долларов, а самый большой в мире белый трюфель в 2014 году был продан за 61 тысячу.

Ответственная за детский плач

Скриншот видео: YouTube / Insider

В Голливуде все знают, кто такая Элейн Холл: она контролирует безопасность и эффективность съёмок с участием детей. "Рабочие смены" несовершеннолетних актёров строго ограничены по времени, поэтому Холл отвечает за то, чтобы они как можно быстрее показывали нужный результат. Однажды она смогла заставить ребёнка истерически заплакать на площадке, просто изобразив собственный плач.

Ловец ядовитых акул

Фото © Wikimedia Commons / Chris_73

Мясо гренландской полярной акулы может вызвать смертельное отравление, но семья Гурьона Хильдибрандссона из Исландии продаёт его уже на протяжении нескольких поколений. На то, чтобы сделать этих акул съедобными, уходит шесть месяцев кропотливого труда. Сначала мясо ферментируется в холодильных камерах в течение шести-девяти недель. Затем его нужно несколько месяцев вялить на улице, чтобы оно просохло, сохранив при этом правильную текстуру.

Дизайнер еды

Фото © Instagram / zoe_hegedus

Хотя не все продукты питания, которые вы видите в кино, настоящие, актёры вынуждены есть их взаправду. Для этих случаев продюсеры нанимают фуд-стилистов, таких как Зои Хегедус. Её работа — следить за тем, чтобы еда на съёмочной площадке эффектно смотрелась в кадре и при этом всегда оставалась съедобной для актёров. Например, во время работы над хоррором "Солнцестояние" Хегедус приготовила традиционное скандинавское блюдо, заправленное яичными желтками. Однако от жары желтки могли испортиться, поэтому их заменили шариками из манго и апельсинового сока.

Сборщик гагачьего пуха

Фото © Wikimedia Commons / Andreas Trepte

Гагачий пух славится своей лёгкостью и эластичностью, поэтому его используют в одежде полярников и высококачественных пододеяльниках. Его собирают вручную прямо из гнёзд птицы. Это очень сложно и долго, ведь из одного гнезда получается добыть всего около 15 граммов пуха. Причём это только часть работы: из собранного материала нужно удалить весь мусор. Очистка одного килограмма пуха может занять до пяти часов.

Дрессировщик насекомых

Скриншот видео: YouTube / cbhill91

Стивен Катчер — самый известный "дрессировщик" насекомых в Голливуде. Чтобы паук заполз в тапочку в фильме "Арахнофобия", он направил его туда с помощью невидимых вибрирующих проводов. В "Человеке-пауке" Катчер поместил паука на кисточку, а затем постучал по ней, чтобы он упал в нужное место. А в "Экзорцисте 2" он заставил три тысячи особей саранчи ползти по стене, направив на неё тёплый свет.

Мастер по изготовлению ножниц

Фото © Instagram / ernestwrightltd

Ножницами пользуются абсолютно все, но такими — только истинные ценители этого инструмента. Их делают вручную на фабрике Эрнеста Райта в Англии, и они могут стоить от 100 до 315 долларов. Здесь работают самые лучшие мастера, ведь только для допуска к заключительному этапу изготовления ножниц нужно обучаться пять лет.

Реставратор книг

Фото © Instagram / saveyourbooks

София Богл — реставратор, которая восстанавливает архивные книги вековой давности. Процесс начинается с деконструкции. Сначала удаляется верхний слой обложки, которая затем очищается и шлифуется. Страницы моют в горячей воде и выравнивают с помощью особой ткани. Затем наступает фаза подкрашивания обложки, тиснения и склеивания. Важно не только вернуть книге жизнь, но и не повредить её в процессе.

Мастер роганской живописи

Фото © Wikimedia Commons / Rick Bradley