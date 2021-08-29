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Мощный взрыв прогремел возле аэропорта Кабула

Авторы кадров с места событий утверждают, что рядом с воздушной гаванью слышна стрельба.

29 августа, 12:45

В Кабуле прогремел новый взрыв. Видео © Соцсети

В столице Афганистана — Кабуле — прогремел новый взрыв. Кадры с места предполагаемого ЧП очевидцы разместили в социальных сетях. По их словам, инцидент произошёл в районе международного аэропорта.

Авторы кадров с места событий утверждают, что рядом с воздушной гаванью слышна стрельба. По данным агентства Asvaka, взрыв в Кабуле стал следствием ракетного удара по жилому дому. Официального подтверждения информация пока не получила.

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Напомним, 26 августа у воздушной гавани Кабула прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. При этом в Пентагоне заявили, что взрыв был один. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ*. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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