Мощный взрыв прогремел возле аэропорта Кабула
Авторы кадров с места событий утверждают, что рядом с воздушной гаванью слышна стрельба.
В Кабуле прогремел новый взрыв. Видео © Соцсети
В столице Афганистана — Кабуле — прогремел новый взрыв. Кадры с места предполагаемого ЧП очевидцы разместили в социальных сетях. По их словам, инцидент произошёл в районе международного аэропорта.
Авторы кадров с места событий утверждают, что рядом с воздушной гаванью слышна стрельба. По данным агентства Asvaka, взрыв в Кабуле стал следствием ракетного удара по жилому дому. Официального подтверждения информация пока не получила.
#BREAKING Explosion reportedly rocks #KabulAiport #KabulAttack pic.twitter.com/odA8otOPhz— Vinay Tiwari (@vinaytiwari9697) August 29, 2021
Напомним, 26 августа у воздушной гавани Кабула прогремела серия взрывов: первый произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. При этом в Пентагоне заявили, что взрыв был один. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ*. Этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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