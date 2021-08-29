Мощный взрыв прогремел возле аэропорта Кабула

В столице Афганистана — Кабуле — прогремел новый взрыв. Кадры с места предполагаемого ЧП очевидцы разместили в социальных сетях. По их словам, инцидент произошёл в районе международного аэропорта.

Авторы кадров с места событий утверждают, что рядом с воздушной гаванью слышна стрельба. По данным агентства Asvaka, взрыв в Кабуле стал следствием ракетного удара по жилому дому. Официального подтверждения информация пока не получила.