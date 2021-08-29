Эрдоган заявил о готовности Турции к диалогу с Арменией
Отношения двух стран ухудшились на фоне конфликта в Нагорном Карабахе в прошлом году.
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Турция готова нормализовать отношения с Арменией. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"Нашему региону нужен конструктивный подход. Даже если имеются разногласия, развивать соседские отношения нужно на основе уважения к территориальной целостности и суверенитету. Поэтому мы можем постепенно нормализовать отношения с Арменией, новое правительство которой заявило о готовности двигаться в этом направлении", — приводит слова президента телеканал NTV.
По мнению Эрдогана, после того как между Арменией и Азербайджаном наступит абсолютное перемирие, можно будет задуматься над развитием Южного Кавказа. Он также рассказал о планах создать так называемую "Платформу пяти" с участием Армении, Азербайджана, России, Ирана и самой Турции. Также в дальнейшем туда можно будет включить Грузию, добавил Эрдоган.
Напомним, отношения между Турцией и Арменией ухудшились на фоне вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе. Премьер-министр Никол Пашинян обвинил Анкару в поддержке Азербайджана. По словам политика, Турция направляла в Карабах своих наёмников, а также корректировала действия азербайджанских ВВС.
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