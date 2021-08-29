Эрдоган заявил о готовности Турции к диалогу с Арменией

Турция готова нормализовать отношения с Арменией. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

"Нашему региону нужен конструктивный подход. Даже если имеются разногласия, развивать соседские отношения нужно на основе уважения к территориальной целостности и суверенитету. Поэтому мы можем постепенно нормализовать отношения с Арменией, новое правительство которой заявило о готовности двигаться в этом направлении", — приводит слова президента телеканал NTV.

По мнению Эрдогана, после того как между Арменией и Азербайджаном наступит абсолютное перемирие, можно будет задуматься над развитием Южного Кавказа. Он также рассказал о планах создать так называемую "Платформу пяти" с участием Армении, Азербайджана, России, Ирана и самой Турции. Также в дальнейшем туда можно будет включить Грузию, добавил Эрдоган.