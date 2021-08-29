Внушающий ужас огненный торнадо сняли на видео в Калифорнии
Для ликвидации огня местные экстренные службы привлекли не только пожарные машины, но и воздушный транспорт.
Видео © Соцсети
В Калифорнии разгорелись мощные лесные пожары, и борцам с огнём приходится нелегко. Так, во время тушения огня на их глазах в поле возник огненный смерч.
На опубликованных кадрах видно, как вверх поднялся огромный столб пламенного вихря. Для ликвидации огня специалисты привлекли не только пожарные машины, но и воздушный транспорт. Тушение осложняет поднявшийся сильный ветер, помогающий пожару распространяться и перебрасываться через проезжую часть.
Ранее жители Башкирии стали свидетелями огненного торнадо на горящем поле. На кадрах можно заметить, как вихри пыли поднимают в воздух огонь и заворачивают его в воронку.
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