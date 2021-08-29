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Врач-остеопат назвал главную причину мигреней

Исследования не всегда помогают определить источник проблемы.

29 августа, 12:18
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Причинами острых головных болей чаще всего становятся травмы, полученные в прошлом. Об этом в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" сообщил остеопат Владимир Животов. По его словам, дело в микросмещении костей, которые сложно диагностировать.

Никакое исследование это не определит, но руками эти смещения определяются очень даже хорошо. Вот эти микросмешения играют роль в возникновении головной боли, головокружения, нарушения зрения, боли в шее, остеохондроза.

Остеопат Владимир Животов

Ранее Лайф подробно рассказывал о пяти способах борьбы с мигренью.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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