Врач-остеопат назвал главную причину мигреней
Исследования не всегда помогают определить источник проблемы.
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Причинами острых головных болей чаще всего становятся травмы, полученные в прошлом. Об этом в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" сообщил остеопат Владимир Животов. По его словам, дело в микросмещении костей, которые сложно диагностировать.
Никакое исследование это не определит, но руками эти смещения определяются очень даже хорошо. Вот эти микросмешения играют роль в возникновении головной боли, головокружения, нарушения зрения, боли в шее, остеохондроза.
Остеопат Владимир Животов
Ранее Лайф подробно рассказывал о пяти способах борьбы с мигренью.
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