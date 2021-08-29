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Эрдоган подтвердил планы Турции закупить у России второй полк С-400

По словам турецкого лидера, Анкара постоянно ведёт диалог с Москвой по оборонным и другим вопросам.

29 августа, 12:06
<p>Фото © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV</p>

Фото © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV

Турция решительно настроена закупить у России второй полк зенитно-ракетных систем С-400. Как рассказал в беседе с журналистами президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, этот вопрос он намерен обсудить с Владимиром Путиным во время предстоящей поездки в Москву.

"У нас нет никаких сомнений, что мы купим у России второй полк [С-400]. У нас с российской стороной, помимо С-400, много инициатив в оборонной и других сферах. Так что в повестке разные альтернативы", — цитирует Эрдогана телеканал NTV.

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Турецкий лидер напомнил, что Турция неоднократно использовала российские самолёты, в том числе самолёты-амфибии Бе-200 для тушения природных пожаров. При этом, говоря о своей поездке в Россию, Эрдоган не стал уточнять, когда именно она состоится.

Напомним, в последний раз Реджеп Эрдоган и Владимир Путин общались 21 августа. Лидеры по телефону обсудили ситуацию в Афганистане, а также обменялись соболезнованиями в связи с катастрофой российского Бе-200 в Турции.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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