Эрдоган подтвердил планы Турции закупить у России второй полк С-400
По словам турецкого лидера, Анкара постоянно ведёт диалог с Москвой по оборонным и другим вопросам.
Фото © ТАСС / MAXIM SHIPENKOV
Турция решительно настроена закупить у России второй полк зенитно-ракетных систем С-400. Как рассказал в беседе с журналистами президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, этот вопрос он намерен обсудить с Владимиром Путиным во время предстоящей поездки в Москву.
"У нас нет никаких сомнений, что мы купим у России второй полк [С-400]. У нас с российской стороной, помимо С-400, много инициатив в оборонной и других сферах. Так что в повестке разные альтернативы", — цитирует Эрдогана телеканал NTV.
Турецкий лидер напомнил, что Турция неоднократно использовала российские самолёты, в том числе самолёты-амфибии Бе-200 для тушения природных пожаров. При этом, говоря о своей поездке в Россию, Эрдоган не стал уточнять, когда именно она состоится.
Напомним, в последний раз Реджеп Эрдоган и Владимир Путин общались 21 августа. Лидеры по телефону обсудили ситуацию в Афганистане, а также обменялись соболезнованиями в связи с катастрофой российского Бе-200 в Турции.
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