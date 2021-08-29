Эрдоган подтвердил планы Турции закупить у России второй полк С-400

Турция решительно настроена закупить у России второй полк зенитно-ракетных систем С-400. Как рассказал в беседе с журналистами президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, этот вопрос он намерен обсудить с Владимиром Путиным во время предстоящей поездки в Москву.

"У нас нет никаких сомнений, что мы купим у России второй полк [С-400]. У нас с российской стороной, помимо С-400, много инициатив в оборонной и других сферах. Так что в повестке разные альтернативы", — цитирует Эрдогана телеканал NTV.