Метеоролог Тишковец перечислил погодные "сюрпризы" этого лета

В России лето 2021 года запомнится в качестве сезона, рекордного по количеству погодных "сюрпризов". Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Лето близится к своему финалу и запомнится жителям России чрезвычайно ярким на "сюрпризы" погоды: лесные пожары, экстремальные ливни, шквал, град, смерчи и потопы, мощные волны холода и тепла с масштабным нанесением ущерба экономике страны в десятки — сотни миллиардов рублей", — написал он в "Инстаграме".

По его словам, минувший сезон станет одним из рекордных за всю историю наблюдений по количеству особо опасных стихийных гидрометеорологических явлений. Тем не менее для Москвы, как отметил Тишковец, это лето стало "персиковым" — погода в среднем на 2,5 градуса была теплее многолетней климатической нормы с небольшим дефицитом осадков, не превышающим 10%, был полноценный купальный сезон.