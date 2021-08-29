Папа римский призвал христиан молиться и держать пост во имя Афганистана
Он также выразил соболезнования в связи с терактами, которые произошли у кабульского аэропорта.
Фото © ТАСС / AP / Riccardo De Luca
Папа римский Франциск призвал христиан молиться и держать пост во имя нормализации обстановки в Афганистане. Об этом он заявил во время своей проповеди на площади Святого Петра.
Понтифик выразил соболезнования в связи с терактами, которые произошли у аэропорта Кабула 26 августа, поблагодарил всех, кто помогает афганскому народу в непростое для них время, и призвал стороны к примирению во имя спокойного будущего.
"В такие исторические моменты мы не можем оставаться безразличными, этому нас учит история церкви. Как от христиан, это требует от нас особых усилий, поэтому прошу молиться и придерживаться поста, прося у Бога милосердия", — сказал понтифик.
Напомним, что первый взрыв 26 августа произошёл у ворот аэропорта Кабула, бомбу привёл в действие террорист-смертник, второй — возле отеля Baron ("Барон"), где проживали британцы, желающие покинуть Афганистан, он мог быть осуществлён при помощи заминированного автомобиля. При этом в Пентагоне заявили, что взрыв был один. Ответственность за теракты взяло на себя ИГИЛ*. В результате ЧП погибло порядка 200 афганцев. Кроме того, этот день стал самым смертоносным для американских военных в Афганистане с 2011 года: среди жертв оказалось 13 американских военнослужащих.
* Деятельность организаций запрещена в России по решению Верховного суда.
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