Папа римский призвал христиан молиться и держать пост во имя Афганистана

Папа римский Франциск призвал христиан молиться и держать пост во имя нормализации обстановки в Афганистане. Об этом он заявил во время своей проповеди на площади Святого Петра.

Понтифик выразил соболезнования в связи с терактами, которые произошли у аэропорта Кабула 26 августа, поблагодарил всех, кто помогает афганскому народу в непростое для них время, и призвал стороны к примирению во имя спокойного будущего.

"В такие исторические моменты мы не можем оставаться безразличными, этому нас учит история церкви. Как от христиан, это требует от нас особых усилий, поэтому прошу молиться и придерживаться поста, прося у Бога милосердия", — сказал понтифик.