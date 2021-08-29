Десятки мешков с недоставленными посылками нашли на свалке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на свалке нашли мешки с недоставленными посылками. По словам очевидцев, бандероли сгрузили на помойку в огромном количестве. Судя по кадрам из соцсетей, местные жители начали активно их растаскивать в течение дня.

По словам одной из горожанок, пока часть нашедших "клад" вскрывала пакеты, забирая себе, что нравится, другие пытались выяснить, куда теперь деть этот мусор. На данный момент все бандероли переданы в Уральское таможенное управления для расследования. При этом оказалось, что партия посылок поступила в страну не через Почту России.

"Мы выяснили: партия посылок поступила в Россию не через почту. По этой же причине они не проходили таможенный контроль в Екатеринбурге. На фото — неотслеживаемые пакеты, которые, скорее всего, доставляли другие транспортные компании", — уточнили Лайфу в пресс-службе Почты России.