В Екатеринбурге виновник ДТП поджёг чужой BMW прямо у отделения полиции и сбежал

В Екатеринбурге пьяный водитель врезался в BMW, поджёг его и сбежал. Фото © LIFE

В Екатеринбурге водитель устроил ДТП, поджёг повреждённый автомобиль BMW прямо возле отделения полиции и скрылся. По словам владельца сгоревшей иномарки, мужчина был "жутко пьян". Подробности сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По его словам, сначала злоумышленник попытался предложить деньги на ремонт BMW, однако услышал сумму в 300 тысяч и отказался. Прибывшие на место инспекторы ДПС подтвердили, что 34-летний водитель "хонды" пьян, нашли 0,716 промилле. При этом потерпевший подвёз мужчину до полицейского отделения. Там Михаил Б. несколько раз выходил покурить, после очередной такой прогулки он просто не вернулся.

Выйдя на улицу, владелец увидел, что его машина горит. Оказалось, что иномарку решил уничтожить пьяный виновник ДТП. Момент поджога зафиксировала камера видеонаблюдения, у сотрудников полиции есть все данные мужчины. Сейчас по факту инцидента проводится проверка, правоохранители ищут подозреваемого.