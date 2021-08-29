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Путин на следующей неделе посетит космодром Восточный

В столице Приморского края российский лидер примет очное участие в Восточном экономическом форуме.

29 августа, 11:46
<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"

После запланированной поездки во Владивосток президент России Владимир Путин намерен посетить космодром Восточный. О планах главы государства на следующей неделе рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Да, президент Путин планирует по дороге из Владивостока сделать остановку на космодроме Восточный", — цитирует его ТАСС.

Во Владивостоке глава государства примет очное участие в Восточном экономическом форуме. Мероприятие пройдёт 2–4 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета.

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Путин также проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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