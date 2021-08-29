Путин на следующей неделе посетит космодром Восточный
В столице Приморского края российский лидер примет очное участие в Восточном экономическом форуме.
Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"
После запланированной поездки во Владивосток президент России Владимир Путин намерен посетить космодром Восточный. О планах главы государства на следующей неделе рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Да, президент Путин планирует по дороге из Владивостока сделать остановку на космодроме Восточный", — цитирует его ТАСС.
Во Владивостоке глава государства примет очное участие в Восточном экономическом форуме. Мероприятие пройдёт 2–4 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета.
Путин также проведёт совещание по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока.
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