Путин на следующей неделе посетит космодром Восточный

После запланированной поездки во Владивосток президент России Владимир Путин намерен посетить космодром Восточный. О планах главы государства на следующей неделе рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Да, президент Путин планирует по дороге из Владивостока сделать остановку на космодроме Восточный", — цитирует его ТАСС.

Во Владивостоке глава государства примет очное участие в Восточном экономическом форуме. Мероприятие пройдёт 2–4 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета.