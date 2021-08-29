Талибы ограничили связь и Интернет в афганской провинции Панджшер

Боевики радикального движения "Талибан"* ограничили доступ в Интернет и мобильную связь в афганской провинции Панджшер, где после захвата талибами власти сосредоточились силы сопротивления Афганистана. Об этом в своём твиттере сообщила корреспондент "Би-би-си" Ялда Яким.

"Местные источники сообщают мне, что доступ в Интернет и услуги связи практически полностью блокированы "Талибаном" в Панджшере", — написала она.