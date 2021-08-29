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Талибы ограничили связь и Интернет в афганской провинции Панджшер

Этот регион страны остался единственным неподконтрольным "Талибану".

29 августа, 10:23
<p>Бойцы сопротивления в провинции Панджшер. Фото © ТАСС / AP / Jalaluddin Sekandar</p>

Бойцы сопротивления в провинции Панджшер. Фото © ТАСС / AP / Jalaluddin Sekandar

Боевики радикального движения "Талибан"* ограничили доступ в Интернет и мобильную связь в афганской провинции Панджшер, где после захвата талибами власти сосредоточились силы сопротивления Афганистана. Об этом в своём твиттере сообщила корреспондент "Би-би-си" Ялда Яким.

"Местные источники сообщают мне, что доступ в Интернет и услуги связи практически полностью блокированы "Талибаном" в Панджшере", — написала она.

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Напомним, что 15 августа боевики радикального движения "Талибан" вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана. Как выяснилось позже, незахваченной осталась одна провинция Панджшер на севере страны, где сформировались силы сопротивления. Радикалы дали лидеру сопротивления в регионе Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдаться, однако тот отказался передать контроль над провинцией боевикам. СМИ сообщали, что представители "Талибана" и сил сопротивления сумели договориться о прекращении военных действий, однако позже эта информация была опровергнута.

Ранее Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.


* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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