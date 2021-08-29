"Ашан" на треть сократил число своих супермаркетов в России
В компании отметили, что ряд торговых точек решено закрыть из-за неудовлетворительных результатов их работы.
Фото © ТАСС / RBC / Андрей Любимов
Российское подразделение французской компании Auchan ("Ашан"), которое снизило свою долю на российском рынке, решило сократить и количество своих супермаркетов в стране. Только в период с января по июнь 2021 года было закрыло 17 супермаркетов, сообщила в своей отчётности за первое полугодие Elo Group (ранее называлась Auchan Holding).
Как пояснил РБК генеральный директор "Ашан Ретейл Россия" Иван Мартинович, закрытие ещё 17 супермаркетов в 2021 году было связано с их неудовлетворительными результатами. Однако компания открыла в июне один супермаркет в Дедовске (город в округе Истра Московской области России).
Но в целом сеть в течение года лишилась почти трети своих торговых точек. Для сравнения: в 2020 году у "Ашана" было 62 гипермаркета и 212 супермаркетов. Теперь же, по данным на конец июня 2021 года, сеть владела 95 гипермаркетами и 143 супермаркетами. То есть число супермаркетов сократилось почти на 32,5%.
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А ранее Лайф писал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверки крупнейших супермаркетов из-за жалоб на рост цен на продукты. В случае выявления нарушения компаниям может грозить штраф до 15% от годовой выручки. При этом, как подчеркнули в ФАС, оборот проверяемых магазинов по итогам прошлого года превышает четыре триллиона рублей.
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