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"Ашан" на треть сократил число своих супермаркетов в России

В компании отметили, что ряд торговых точек решено закрыть из-за неудовлетворительных результатов их работы.

29 августа, 10:20
<p>Фото © ТАСС / RBC / Андрей Любимов</p>

Фото © ТАСС / RBC / Андрей Любимов

Российское подразделение французской компании Auchan ("Ашан"), которое снизило свою долю на российском рынке, решило сократить и количество своих супермаркетов в стране. Только в период с января по июнь 2021 года было закрыло 17 супермаркетов, сообщила в своей отчётности за первое полугодие Elo Group (ранее называлась Auchan Holding).

Как пояснил РБК генеральный директор "Ашан Ретейл Россия" Иван Мартинович, закрытие ещё 17 супермаркетов в 2021 году было связано с их неудовлетворительными результатами. Однако компания открыла в июне один супермаркет в Дедовске (город в округе Истра Московской области России).

Но в целом сеть в течение года лишилась почти трети своих торговых точек. Для сравнения: в 2020 году у "Ашана" было 62 гипермаркета и 212 супермаркетов. Теперь же, по данным на конец июня 2021 года, сеть владела 95 гипермаркетами и 143 супермаркетами. То есть число супермаркетов сократилось почти на 32,5%.

Цены вверх: как изменилась стоимость продуктов в "Пятёрочке", "Ашане" и "Перекрёстке" за месяц и за год

Цены вверх: как изменилась стоимость продуктов в "Пятёрочке", "Ашане" и "Перекрёстке" за месяц и за год

А ранее Лайф писал, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверки крупнейших супермаркетов из-за жалоб на рост цен на продукты. В случае выявления нарушения компаниям может грозить штраф до 15% от годовой выручки. При этом, как подчеркнули в ФАС, оборот проверяемых магазинов по итогам прошлого года превышает четыре триллиона рублей.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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