Минимум 30 человек погибли в результате авиаудара по базе ВВС в Йемене

В результате авиаударов по крупнейшей военной авиабазе Йемена Эль-Анад на юге страны погибли по меньшей мере 30 проправительственных военных и минимум 60 получили ранения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя вооружённых сил страны.

Отмечается, что база находится в 60 километрах к северу от города-порта Аден, который считается временной столицей страны после того, как мятежники захватили Сану. По некоторым данным, авиаудары нанесли мятежники-хуситы.