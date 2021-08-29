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Минимум 30 человек погибли в результате авиаудара по базе ВВС в Йемене

По некоторым данным, в атаке виновна группировка мятежников-хуситов.

29 августа, 10:19
<p>Фото © ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB</p>

Фото © ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB

В результате авиаударов по крупнейшей военной авиабазе Йемена Эль-Анад на юге страны погибли по меньшей мере 30 проправительственных военных и минимум 60 получили ранения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя вооружённых сил страны.

Отмечается, что база находится в 60 километрах к северу от города-порта Аден, который считается временной столицей страны после того, как мятежники захватили Сану. По некоторым данным, авиаудары нанесли мятежники-хуситы.

Ранее стало известно, что США взорвали последнюю базу ЦРУ в Афганистане после теракта в Кабуле. Решение об уничтожении здания было принято заранее, но его привели в исполнение спустя несколько часов после атак у аэропорта.

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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