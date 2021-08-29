Минимум 30 человек погибли в результате авиаудара по базе ВВС в Йемене
По некоторым данным, в атаке виновна группировка мятежников-хуситов.
Фото © ТАСС / EPA / YAHYA ARHAB
В результате авиаударов по крупнейшей военной авиабазе Йемена Эль-Анад на юге страны погибли по меньшей мере 30 проправительственных военных и минимум 60 получили ранения, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя вооружённых сил страны.
Отмечается, что база находится в 60 километрах к северу от города-порта Аден, который считается временной столицей страны после того, как мятежники захватили Сану. По некоторым данным, авиаудары нанесли мятежники-хуситы.
Ранее стало известно, что США взорвали последнюю базу ЦРУ в Афганистане после теракта в Кабуле. Решение об уничтожении здания было принято заранее, но его привели в исполнение спустя несколько часов после атак у аэропорта.
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