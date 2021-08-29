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США случайно разоблачили ложь Киева об отсутствии солдат ВСУ в Афганистане

В Незалежной с удивлением узнали об оставшихся в стране украинских военных от американского посольства.

29 августа, 10:16
<p>Фото © Zuma/TASS</p>

Фото © Zuma/TASS

Украина до сих пор не эвакуировала своих военнослужащих из Афганистана, несмотря на заявления Минобороны страны об обратном. Вскрылось это после того, как в Посольстве США в Киеве поблагодарили солдат ВСУ за помощь в посадке на один из эвакуационных рейсов.

"Спасибо подразделениям военной разведки Сил специальных операций ВС Украины за безопасное сопровождение афганских партнёров США, в том числе инвалидов, к их самолётам в Кабуле", — говорится в сообщении посольства, которое опубликовано в "Фейсбуке".

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Интересно, что украинская общественность узнала о том, что их соотечественники до сих пор находятся в Кабуле, только благодаря этому сообщению американского посольства.

Ранее Лайф сообщал, что Украина объявила о вывозе из Афганистана более 700 человек и завершении эвакуации из исламской республики.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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