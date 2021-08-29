США случайно разоблачили ложь Киева об отсутствии солдат ВСУ в Афганистане

Украина до сих пор не эвакуировала своих военнослужащих из Афганистана, несмотря на заявления Минобороны страны об обратном. Вскрылось это после того, как в Посольстве США в Киеве поблагодарили солдат ВСУ за помощь в посадке на один из эвакуационных рейсов.

"Спасибо подразделениям военной разведки Сил специальных операций ВС Украины за безопасное сопровождение афганских партнёров США, в том числе инвалидов, к их самолётам в Кабуле", — говорится в сообщении посольства, которое опубликовано в "Фейсбуке".

Интересно, что украинская общественность узнала о том, что их соотечественники до сих пор находятся в Кабуле, только благодаря этому сообщению американского посольства.