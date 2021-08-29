Шесть человек пострадали в огненной аварии с пятью машинами на мосту в Тюмени
Иномарка выехала на встречную полосу и столкнулась с четырьмя авто, после чего одна из них загорелась.
На мосту в Тюмени столкнулись сразу пять автомобилей, в результате чего травмы получили шесть человек. Все пострадавшие доставлены в медучреждения региона.
"ДТП произошло около 12:30. По предварительным данным, автомобиль BMW выехал на полосу встречного движения, произошло столкновение с четырьмя автомобилями. Один из автомобилей после ДТП загорелся", — сообщили в областном управлении ГИБДД.
В пресс-службе Департамента здравоохранения Тюменской области журналистам уточнили, что четверо пострадавших обследуются на этапе приёмного отделения. Это комплексная диагностика и осмотр мультидисциплинарной бригадой. Состояние одного оценивается как крайне тяжёлое, ему оказывают экстренную медицинскую помощь. Состояние ещё одного — стабильное, у него вывихнута стопа.
Ранее Лайф рассказывал, что трое детей и двое взрослых погибли в жутком ДТП с КамАЗом и легковушкой в Калмыкии. Судя по кадрам с места происшествия, от легкового автомобиля в результате столкновения осталась лишь груда металла.
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